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Пожилая жительница Зеленограда обварилась кипятком в собственной ванной

17:10
  • среда
  • 13 декабря 2023

Пенсионерка получила ожог свыше 30% поверхности тела

83-летняя жительница Зеленограда обварилась кипятком в собственной ванной – пенсионерку экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник из медучреждения.  

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По данным телеканала, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пенсионерку с повреждениями различной степени тяжести – она получила ожог свыше 30% поверхности тела. Врачи зафиксировали у пожилой женщины ожоги стоп, левого бедра, ягодиц, грудной клетки и спины. Она скончалась в реанимационном отделении.  

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