Тела убитых в Турции россиянок переданы родственникам

Их привезли в аэропорт города Антальи

Тела убитых в Турции россиянок были переданы родственникам из судебно-медицинского учреждения – похоронный автомобиль с погибшими прибыл в международный аэропорт курортного города Анталья, сообщает газета Habertűrk со ссылкой на анонимный источник.

О трагедии в Турции стало известно 28 ноября, когда недалеко от дороги, ведущей к курортному городу Бодрум, сотрудники полиции нашли тела 42-летней модели Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. На вилле, на которой они проживали, следователи обнаружили следы от пуль, а под диваном – пятна крови.

Главным подозреваемым в преступлении оказался бывший супруг Ирины – Андрей Кушлевич. По словам адвоката, бывший муж погибшей – уроженец Литвы. В связи с этим они на протяжении долгого времени жили на территории именно этой страны, однако в какой-то момент отношения между супругами ухудшились. Двизова вернулась с детьми на Родину, где и подала на развод. При этом бывший супруг не мог присутствовать во время бракоразводного процесса, поскольку в России его ищут правоохранители.

Однажды Ирина приняла решение сменить климат и перебралась с дочерью и младшим сыном в турецкий Бодрум. Однако и здесь Кушлевич смог ее вычислить. Женщина, по некоторым данным, пыталась лишить бывшего возлюбленного родительских прав на их общего сына.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"