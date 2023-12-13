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Тела убитых в Турции россиянок переданы родственникам

18:08
  • среда
  • 13 декабря 2023

Их привезли в аэропорт города Антальи

Тела убитых в Турции россиянок были переданы родственникам из судебно-медицинского учреждения – похоронный автомобиль с погибшими прибыл в международный аэропорт курортного города Анталья, сообщает газета Habertűrk со ссылкой на анонимный источник.

К убийству россиянки в Бодруме может быть причастен ее бывший муж
Российскую модель и ее дочь убили в Турции

О трагедии в Турции стало известно 28 ноября, когда недалеко от дороги, ведущей к курортному городу Бодрум, сотрудники полиции нашли тела 42-летней модели Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. На вилле, на которой они проживали, следователи обнаружили следы от пуль, а под диваном – пятна крови.

Главным подозреваемым в преступлении оказался бывший супруг Ирины – Андрей Кушлевич. По словам адвоката, бывший муж погибшей – уроженец Литвы. В связи с этим они на протяжении долгого времени жили на территории именно этой страны, однако в какой-то момент отношения между супругами ухудшились. Двизова вернулась с детьми на Родину, где и подала на развод. При этом бывший супруг не мог присутствовать во время бракоразводного процесса, поскольку в России его ищут правоохранители.

Однажды Ирина приняла решение сменить климат и перебралась с дочерью и младшим сыном в турецкий Бодрум. Однако и здесь Кушлевич смог ее вычислить. Женщина, по некоторым данным, пыталась лишить бывшего возлюбленного родительских прав на их общего сына.

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