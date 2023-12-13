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ВС России нанесли высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины

18:04
  • среда
  • 13 декабря 2023

Целями стали цеха сборки и ремонта беспилотников, склады боеприпасов, хранилище горючего

В российском Минобороны рассказали о новых высокоточных ударах по объектам военной инфраструктуры Украины.

Целями стали цеха сборки и ремонта беспилотников, три склада боеприпасов, хранилище горючего и радиолокационная станция.

Кроме того, в зоне спецоперации поражено свыше 100 мест дислокации подразделений ВСУ. Наибольшие потери противник понес на донецком направлении в результате безуспешных попыток прорвать нашу оборону. Там ликвидировано более 200 боевиков, уничтожено несколько гаубиц, танков и бронемашин.

Российские средства ПВО перехватили две ракеты HIMARS и сбили шесть дронов.

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