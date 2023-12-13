Киркоров требует от Успенской 10 миллионов рублей

Поводом для иска стали высказывания певицы

Певец Филипп Киркоров потребовал десять миллионов рублей от шансон-исполнительницы Любови Успенской за оскорбления, сообщает SHOT со ссылкой на анонимный источник.

По данным издания, поводом для иска стали высказывания 69-летней гражданки США в интервью "Алена, блин!". Сторона защиты подготовила список фраз, который будет фигурировать во время судебного процесса.

"Филипп Бедросович обращает внимание на интервью, которые дают другие деятели шоу-бизнеса, тем более иностранные", - приводит телеканал РЕН ТВ слова адвоката певца.

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