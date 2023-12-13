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Замруководителя Росавиации освободили от должности

18:32
  • среда
  • 13 декабря 2023

Он занимал эту должность с 2020 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Георгия Бахарева от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.

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По данным SHOT, глава правительства подписал распоряжение 12 декабря. Причиной для снятия Бахарева с должности могли стать "некоторые нарушения".

Георгий Бахарев занимал пост заместителя главы Росавиации с 2020 года. До этого он на протяжении нескольких лет был заместителем генерального директора авиакомпании "Россия".

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