Замруководителя Росавиации освободили от должности

Он занимал эту должность с 2020 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Георгия Бахарева от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.

По данным SHOT, глава правительства подписал распоряжение 12 декабря. Причиной для снятия Бахарева с должности могли стать "некоторые нарушения".

Георгий Бахарев занимал пост заместителя главы Росавиации с 2020 года. До этого он на протяжении нескольких лет был заместителем генерального директора авиакомпании "Россия".

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