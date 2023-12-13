Собянин: Москва помогает бизнесу в получении патентов на изобретения

С прошлого года на каждый полученный в России патент город выделял по 75 тысяч рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что системная поддержка помогла справиться со снижением патентной активности в столице - впервые с 2016 года.

"До 50% патентов высокотехнологичных предприятий МСП в этом году пришлось именно на те компании, которым помогал город. Выделяем им гранты, даем кредиты на льготных условиях и займы под поручительство, предоставляем консультации экспертов и многое другое", - отметил глава города.

Как уточнил мэр, с прошлого года добавились специальные программы для стимулирования патентной активности изобретателей.

"На каждый полученный в России патент город выделял по 75 тысяч рублей. За патентование за рубежом - до 2 миллионов. В итоге компании уже получили больше 800 патентов. Среди них - патент на открытие в генетике, помогающее лечить ишемические болезни сердца, верхние и нижние конечности, головной мозг. Еще один - на технологию, позволяющую сократить расход воды при тушении пожаров в 10 раз", - добавил Собянин.

В этом году стартовал пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности, напомнил также градоначальник. Компании теперь могут взять кредит до 50 миллионов рублей под 3,5% годовых.

Ранее Собянин сообщил, что в сфере ЖКХ и энергетики Москвы стремительно растет доля отечественных материалов. На многих предприятиях удалось добиться впечатляющих результатов. К примеру, в "Мосгазе" уже практически нет зависимости от импортного оборудования.

Прежде мэр отметил, что во всех округах Москвы идут работы для поддержания и развития городской инфраструктуры. Так, в районе Косино-Ухтомский стало легче проехать по Косинскому шоссе на перекрестке с Салтыковской улицей. На северо-востоке города идет капитальный ремонт трамвайных путей, согласован проект реконструкции участка вдоль Продольного проезда в Останкинском районе.

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