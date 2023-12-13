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Мишустин принял участие в новогодней акции "Елка желаний"

22:23
  • среда
  • 13 декабря 2023

Премьер снял с елки несколько шаров

В среду глава кабмина Михаил Мишустин выступил на заседании коллегии Росреестра и поздравил сотрудников ведомства с 15-летием его образования.

Премьер отметил, что в сфере недвижимости внедряются интеллектуальные системы, которые позволяют в разы сокращать сроки регистрации прав. Для граждан и для бизнеса будут доступны новые сервисы. В новых регионах уже совершено более 300 тысяч учетно-регистрационных действий. И теперь жители стали быстрее получать средства на ремонт пострадавшего имущества или на приобретение нового. 

И сегодня же в доме правительства Михаил Мишустин присоединился к традиционной новогодней акции "Елка желаний". Премьер снял с нее несколько шаров (см. видео).

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