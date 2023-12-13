Собянин открыл четвертый флагманский центр, работающий по новому стандарту экстренной помощи

Серьезный вклад в повышение качества медицинской помощи москвичам

Особенности работы флагманского центра видны уже на входе. Машины скорой помощи приезжают в теплый бокс. Пациентов сразу же завозят внутрь и распределяют по трем потока. Зеленый, желтый, красный - в зависимости от состояния. Сложных пациентов отправляют в красную зону. Здесь находится противошоковый зал. В этом помещении есть все для экстренной диагностики и поддержания жизни. Врачи с удовольствием рассказывают про новое оборудование, с которым предстоит работать.

"Приборы для снятия ЭКГ - это полноценный современный ноутбук, аппараты ИВЛ, о которых многие слышали, тоже совершенствуются с каждым годом, как модели телефонов. Мы видим, как на мешке, который сдувается-надувается, имитируется вдох и выдох. Есть приборы для непрямого массажа сердца, которые делают это автоматически", - отметила Анастасия Костенко, заведующая отделением реанимации.

И даже в желтой и зеленых зонах помощь тоже организована по принципу "врач - к пациенту". То есть ходить перед госпитализацией по кабинетам здесь не придется.

"Все обследования, все консультации проводятся у постели больного. Не так, как это было раньше, когда пациента транспортировали на исследования, консультации. Пациент находится в кровати, и все проводится у постели больного", - рассказал Алексей Шабунин, главный врач Боткинской больницы.

Экономия времени - во всем. Уже по пути во флагманский центр бригада скорой помощи вносит в планшет необходимые данные.

"Это информация о диагнозе, с которым пациент направляется в этот центр, и прежде всего - о витальных показателях пациента. По сути, вот эта система, которая реализована во флагманских центрах, она уже начинает действовать на этапе скорой помощи, на госпитальном этапе", - объяснил Евгений Данилов, заместитель главного врача по медицинской части, врач анестезиолог-реаниматолог.

Во флагманском центре документы пациента оцифровывают. Практически никакой бумажной работы. Вся история болезни - в электронном виде в системе ЕМИАС.

"Пациенту распечатывается только электронный браслет, где имеется QR-код и необходимая для нас информация. К нему подходит сразу сестра. Сестра может отсканировать код. И информация сразу о данном пациенте высветится у нее на рабочем столе", - указал Юрий Баринов, заместитель главного врача по ургентной помощи.

Данные всех анализов автоматически поступают в электронную систему. И врачи оперативно все видят на своих планшетах.

Цифровая система позволяет врачам сконцентрироваться не на бумагах, а на пациенте. Технический прогресс - и в шести операционных. Есть и высокотехнологичная - гибридная. Здесь смогут работать сразу несколько хирургических бригад.

"Допустим, травма головы, брюшной полости, переломы. Одновременно работают нейрохирурги, ангиохирурги через прокол останавливают кровотечение из конкретного сосуда брюшной полости без больших разрезов. И одновременно травматологи фиксируют все переломы", - указал Дмитрий Шиков, заведующий операционными флагманского центра экстренной помощи ГКБ имени Боткина.

Центр экстренной помощи в Боткинской больнице может принимать до 200 пациентов в сутки. Причем пациентов будут доставлять не только на машинах скорой помощи, но и на вертолетах. Посадочная площадка прямо на крыше.

Сегодня после реконструкции открылся и урологический комплекс - теперь это один из самых больших в Европе специализированных центров. Вообще, масштабная модернизация Боткинской больницы - одной из старейших в стране клиник - ведется с 2015 года. За это время открыты и успешно работают сосудистый, нефрологический, офтальмологический центры. Модернизация больницы все эти годы - под личным контролем мэра Москвы. И сегодня Сергей Собянин побывал на открытии флагманского и урологического центров.

"Сегодня запускаем сразу два медицинских центра. Оба на территории Боткинской больницы. Это флагманский центр, который будет в основном работать на пациентов, которых привозят по экстренной помощи. Центр, я надеюсь, радикально изменит ситуацию по улучшению качества обслуживания таких пациентов. И второй проект - это урологический центр. По сути дела, на территории Боткинской больницы даже не просто один центр создается, а кластер", - сказал глава города.

Модернизация Боткинской больницы близка к завершению - к 2024 году в эксплуатацию будут введены еще три корпуса. А подобные флагманские центры появятся еще в двух столичных клиниках.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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