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Ряд улиц в центре Москвы перекроют 14 декабря

19:59
  • среда
  • 13 декабря 2023

Движение ограничат на улицах Варварка и Ильинка

Движение на центральных улицах Москвы временно перекроют 14 декабря – ограничения будут действовать с 00:01 до окончания проводимого на улицах Ильинка и Варварка мероприятия, сообщает столичный департамент транспорта.

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Сотрудники ведомства призвали москвичей пользоваться общественным транспортом из-за ухудшения погодных условий на территории центрального региона страны. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время Москву накроет сильнейший снегопад, который продлится до 15 декабря.

ТВЦ.RU ранее сообщал, что непогода на территории Европы привела к ограничению транспортного движения в некоторых странах ЕС. В Германии, например, удар стихии пришелся на Баварию – там коммунальщики на протяжении нескольких дней не могут расчистить дороги из-за аномального снегопада.

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