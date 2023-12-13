Кураторы следили за Треповой* с помощью автомобильного GPS-трекера

Они отслеживали местоположение девушки

Кураторы следили за обвиняемой в совершении теракта в петербургском кафе Дарьей Треповой* с помощью автомобильного GPS-трекера, сообщает 78.RU со ссылкой на анонимный источник.

По данным издания, украинские кураторы поместили в статуэтку GPS-трекер известной автомобильной марки, чтобы иметь возможность отслеживать местоположение девушки и прослушивать окружающих.

2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв. Жертвой теракта стал военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). В этот злополучный день в заведении проходил его творческий вечер. Спустя сутки сотрудники полиции задержали 26-летнюю Дарью Трепову*. Девушка была на мероприятии военкора и вручала ему подарок – именную статуэтку. Именно в ней, по версии следствия, находилась бомба.

24 ноября петербургский суд продлил арест Дарьи Треповой* – обвиняемая в совершении теракта пробудет под стражей до 24 апреля 2024 года. Во время заседания сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест.

*Внесена в список террористов и экстремистов в России

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