Минсельхоз сообщил об увеличении объемов производства сахара в России

Почти на 15%

За 2023 год производство сахара в России выросло почти на 15% - до 5 миллионов тонн, сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику министерства сельского хозяйства страны.

По данным издания, в текущем году объемы производства сахарной свеклы в России существенно увеличились – на сегодняшний день валовый сбор этой культуры достиг отметки в 52 миллиона тонн. Это как минимум на пять миллионов тонн больше, чем за аналогичный период времени в прошлом году.

Сотрудники Минсельхоза России ранее сообщили, что в 2024 году значительного повышения цен на продукты первой необходимости не будет. Например, овощи и фрукты подорожают на 3-5%, говядина, рыба и икра – на 10-15%.

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