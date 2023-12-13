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Главная новогодняя ель России въехала на территорию Кремля

22:30
  • среда
  • 13 декабря 2023

Дорога из подмосковного Щелкова длилась около семи часов

Главная новогодняя ель страны ровно в десять часов вечера въехала на территорию Кремля.

Под бой курантов, минуя ворота Спасской башни, автопоезд длиной 30 метров доставил зеленую красавицу для установки на Соборной площади.

Дед Мороз, он же водитель, сообщил, что дорога из подмосковного Щелкова длилась около семи часов. Накануне 84-летнюю виновницу торжества высотой 25 метров готовили к переезду по специальной технологии - каждую ветку привязали веревками к стволу, накрыли брезентом, а затем с помощью двух кранов погрузили на автомобильную платформу. Над упаковкой целые сутки работала бригада из 12 человек.

В этом году елка встретит первых гостей уже 26 декабря. На представление в Государственном Кремлевском дворце приедут ребята со всей страны во время школьных каникул.

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