Дональд Туск не скрывает своей неприязни к Москве

В Польше привели к присяге нового премьер-министра страны. Дональд Туск сменил на этом посту Матеуша Моравецкого, правительству которого сейм выразил вотум недоверия в понедельник.

Торжественная церемония прошла в президентском дворце в Варшаве. Туск стал главой кабмина уже в третий раз.

Новый премьер не скрывает своей неприязни к Москве, выступает за продление санкций и неоднократно критиковал власти Венгрии за их позицию по этому вопросу.

Новость о присяге Туска едва не затмил громкий скандал в сейме. Депутат парламента, лидер монархической партии "Конфедерация польской короны" Гжегош Браун схватил огнетушитель и затушил свечи на меноре, установленной в здании к Хануке.

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