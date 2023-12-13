Дань памяти солдату будет обязательно отдана

Мэр Омска Сергей Шелест объяснил, почему директор школы №87 отказался от размещения мемориальной доски в память погибшего на СВО бывшего ученика этой школы Алексея Ямщикова. По его словам, подобного рода решение принимают члены технической комиссии.

Мэр добавил, что администрация учебного заведения не уполномочена принимать решения о размещении памятных досок. При этом он пообещал, что дань памяти погибшему во время военной спецоперации рано или поздно будет отдана.

"Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам, погибшим за будущее нашей страны", - написал Ямщиков в своих социальных сетях.

СМИ Запада ранее сообщали, что инструкторы из США тренировали бойцов ВСУ перед летним этапом контрнаступления по американскому образцу, однако этот подход оказался провальным – линия обороны ВС России выстояла под натиском военной техники НАТО. Между тем журналисты WP рассказывали, что провал наступательных действий обострил разногласия между военными США и Украины – они рассорились из-за тактики и стратегии ведения боев.

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