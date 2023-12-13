Люди поддерживают идеи главы государства

Президент России Владимир Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спикер Кремля рассказал, что большая часть россиян, звонивших на прямую линию, проявляет консолидацию вокруг идей главы государства и его выдвижения на пост президента в 2024 году. По его словам, люди звонят и просто выражают слова поддержки Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Кроме того, Песков опроверг слова Владимира Зеленского, сказанные в ходе визита в Штаты, о том, что российские войска якобы не имеют успеха на поле боя. Как подчеркнул кремлевский спикер, разведка США должна видеть, какие потери несут украинские войска, а также отсутствие у них потенциала к продвижению.

Прямая линия под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" пройдет 14 декабря – она начнется в 12:00 по московскому времени. Вести пресс-конференцию президента будет представитель Кремля Дмитрий Песков, прямую линию – телеведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

На большой брифинг президента России Владимира Путина поступило более одного миллиона звонков от российских граждан: на горячую линию позвонили 800 тысяч раз, еще порядка 300 тысяч вопросов были заданы по SMS.

Задать вопрос президенту можно через сайт moskva-putinu.ru, с помощью SMS на номер 04040, позвонив по номеру 8-800-200-40-40 или записав видеообращение.

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