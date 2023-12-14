В Германии экоактивисты атаковали рождественские ели

Празднично украшенные деревья залили краской

О явлениях и существованиях писал некогда Даниил Хармс. О символах и о том, как взаимодействие с ними преображает реальную жизнь. Ещё как преображает! В Германии экоактивисты по случаю холодов перестали приклеивать себя к дорогам. Видимо, клей не схватывается. Но взялись за другие пакости: СМИ сообщают, что они начали портить дух Рождества. Покусились на символы главного праздника. В Берлине и шести других городах активисты залили краской празднично украшенные ели.

Экотеррористы из движения "Последнее поколение" залили оранжевой краской уже всё, что можно - от Бранденбургских ворот до резиденции канцлера. Но вот покушение на символ Рождества вывело немцев из себя. Бить не стали, но комментируют выходку жёстко: пусть такое поколение и впрямь будет последним.

Сорокафутовая рождественская ель упала во вторник от порыва сильного ветра, за два дня до церемонии, в которой должен был принимать участие Джо Байден. Ведущие "Фокс Ньюс" назвали это падение символичным и нашли в нём положительный момент, объявив на всю страну: приятно видеть, что в Белом доме падает что-то, кроме Байдена.

Но этот крепкий старик не только падать мастак. Добрые сказки к празднику - такой же необходимый ингредиент, как салат оливье к новогоднему столу. Главный героем еврейской Хануки в этом году стал именно Джо Байден, который решил в Белом доме поздравить евреев с праздником. Историю загнул краше не придумаешь. А история о том, как его отец пережил 7 октября этого года атаку ХАМАС: "Знаете, после 7 октября мой отец вернулся в свой кибуц, чтобы спасти всё, что осталось от его дома".

Знаете, отец Байдена покинул этот мир более 20 лет назад. А сын Джо напоминает пожилого уважаемого родственника, которого приходится звать на семейные праздники, но постоянно контролировать, что он там ещё отколет в режиме импровизации?

А вот польский Сейм, который всю жизнь раздирает анархия на манер корпорации детей лейтенанта Шмидта. И там Ханука. Депутат Гжегож Браун с огнетушителем в руках бросается на менору в здании парламента и тушит ханукальные свечи!

Его, конечно, пристыдили: как же так, Гжегож, уж не антисемит ли ты? Нет, ответил Гжегож, просто в помещении польского парламента нет места расистским, племенным и талмудическим поклонениям! То есть произвёл вполне себе символическое действо.

Вернёмся в Германию. Там зародился новый рождественский тренд: законопослушные граждане начали десятками воровать ёлки со складов супермаркетов и из пригородных питомников. То ли экономят, то ли опять выходки экоактивистов.

Может быть, пора оставить символы в покое? Уже действительности всё не так, как на самом деле.

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