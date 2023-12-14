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Коротченко: Зеленский не оправдал надежд Запада

08:51
  • четверг
  • 14 декабря 2023

США ставят на паузу военную помощь Украине

Ждёт ли Вашингтон от Киева военных результатов или за океаном уже поняли, что политика Украины зашла в тупик? К кому ещё может обратиться Зеленский за получением оружия? И насколько сильны в Европе позиции тех, кто выступает против поддержки Киева и затягивания конфликта?

Итоги визита Владимира Зеленского в США Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". Наш эксперт - главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"С политической точки зрения Зеленский не оправдал надежд Запада, это лузер. И он не оправдает новые вложения. Я считаю, что пока США ставят на паузу военную помощь Украине. Будут стараться, чтобы эту ношу взяла на себя Европа", - рассказал Игорь Коротченко.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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