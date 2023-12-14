Расчеты РСЗО "Град" нанесли сокрушительные удары по позициям ВСУ

Кадрами поделилось Минобороны

Информация о ходе специальной военной операции. Новые кадры работы наших артиллеристов опубликовало Минобороны.

Сокрушительные удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении нанесли расчёты РСЗО "Град". Координаты целей бойцы уральского гвардейского мотострелкового полка получили от разведгрупп и оперативно выдвинулись на позицию.

Корректируют огонь и фиксируют поражение целей наши разведчики с помощью беспилотников. Слаженная работа артиллеристов и расчётов БПЛА позволяет эффективно поддерживать продвижение российских мотострелковых подразделений.

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