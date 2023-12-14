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НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации

08:29
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Бойцы проявляют мужество

Новые данные о мужестве и героизме наших военных, участвующих в СВО. Начальник расчёта пусковой установки, старший лейтенант Артём Симонов вместе со своими подчинёнными уничтожил два оперативных штаба неонацистов, семь систем ПВО и более 60 боевиков.

Позже расчёт Артёма нанёс одиночный удар крылатой ракетой по ангару с вооружением и военной техникой ВСУ и лишил украинских радикалов возможности продолжать бой. А наши военнослужащие смогли быстро продвинуться вглубь обороны противника.

Ефрейтор Николай Короленко, передвигаясь в составе автомобильной колонны, попал под мощный артобстрел с позиций ВСУ. Несколько осколков от разорвавшихся мин угодили в одну из машин и вывели её из строя. Николай, рискуя жизнью, оперативно восстановил работоспособность неисправного автомобиля и вывез его в безопасное место для проведения ремонта.

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