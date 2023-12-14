Российская ПВО перехватила 9 дронов в Подмосковье и под Калугой

По данным мэра Москвы, два БПЛА уничтожены возле Наро-Фоминска

Девять украинских беспилотных летательных аппаратов перехватила и уничтожила российская противовоздушная оборона над Московской и Калужской областями. О попытках атаковать Москву сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в ночь на 14 декабря пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Противник использовал БПЛА самолетного типа.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что два украинских дрона были перехвачены в районе подмосковного Наро-Фоминска. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, работают экстренные службы. В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации БПЛА в Сухиничском районе.

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