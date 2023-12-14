Финляндия открыла два КПП на границе с Россией

Они будут работать как минимум месяц

Правительство Финляндии в полночь (01:00 мск) четверга, 14 декабря, возобновило на один месяц работу контрольно-пропускных пунктов "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с Россией. Об этом рассказали в пресс-службе финского кабмина.

Соответствующее решение имеет силу в течение месяца — до 14 января 2024 года. Еще шесть КПП на финско-российской границе пока будут закрыты.

Желающие подать заявление на получение международной правовой защиты могут сделать это на одном из двух работающих пунктов пропуска, сообщает ТАСС.

Между тем Финляндия вошла в число стран Северной Европы, которые обязались продолжить "всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку, первоочередную гуманитарную помощь гражданскому населению и финансовую поддержку для помощи в восстановлении украинского общества".

При этом Хельсинки планирует подписать оборонное соглашение с Вашингтоном, которое определит статус американских войск в случае их нахождения на территории Финляндии и еще ряд вопросов.

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