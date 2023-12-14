Россия объявила в розыск главу украинской военной разведки Буданова

Он обвиняется в терроризме

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск. Это следует из базы Министерства внутренних дел России по состоянию на четверг, 14 декабря.

Согласно сведениям в базе МВД, Буданова разыскивают по статье Уголовного кодекса, по какой именно — не уточняется.

Однако в России главе украинской военной разведки вменяют организацию теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщает ТАСС.

Буданов открыто делал угрожающие заявления в адрес России и ее жителей, а также признался, что в августе 2022 года военнослужащие ВСУ предприняли попытку по захвату Запорожской АЭС и еще как минимум два раза пытались атаковать электростанцию для дискредитации российских военных.

При этом Буданов предложил перенести боевые действия на территорию России, поскольку "чем шире будет проводиться операция, тем лучше будет для Украины". Он также подтвердил причастность Киева к терактам против медийных лиц в России, заявив, что киевский режим "достал уже многих".

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