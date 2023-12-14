ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия объявила в розыск главу украинской военной разведки Буданова

08:40
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Он обвиняется в терроризме

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск. Это следует из базы Министерства внутренних дел России по состоянию на четверг, 14 декабря.

Согласно сведениям в базе МВД, Буданова разыскивают по статье Уголовного кодекса, по какой именно — не уточняется.

Однако в России главе украинской военной разведки вменяют организацию теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщает ТАСС.

Буданов открыто делал угрожающие заявления в адрес России и ее жителей, а также признался, что в августе 2022 года военнослужащие ВСУ предприняли попытку по захвату Запорожской АЭС и еще как минимум два раза пытались атаковать электростанцию для дискредитации российских военных.

При этом Буданов предложил перенести боевые действия на территорию России, поскольку "чем шире будет проводиться операция, тем лучше будет для Украины". Он также подтвердил причастность Киева к терактам против медийных лиц в России, заявив, что киевский режим "достал уже многих".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.