Десятки домов остались без тепла из-за аварии в Южно-Сахалинске

Специалисты обещают восстановить теплоснабжение через несколько часов

Авария на теплосетях оставила без тепла почти 40 многоквартирных домов в Южно-Сахалинске. Как сообщила в Telegram администрация областного центра, аварийное отключение коснулось домов на проспекте Мира, улицах Пуркаева, Емельянова и Комсомольской.

Городские власти обещают устранить последствия аварии в четверг до 18.00 – то есть к 10 часам утра по московскому времени. Синоптики сообщают, что сейчас температура воздуха в городе минус 11 градусов. К вечеру похолодает до минус 13.

Накануне на Приморский край обрушился ледяной дождь. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за ледяной корки рвутся провода линий электропередачи, ломаются деревья, затруднено движение на дорогах.

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