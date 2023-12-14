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Золотые резервы России превысили 150 млрд долларов

09:04
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Это произошло благодаря росту мировых цен на золото

Золотые резервы России благодаря росту мировых цен достигли рекордных 151,9 миллиарда долларов, хотя в физическом выражении запас сократился примерно на 16 тонн.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России, вложения в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов. Это рекордный показатель в современной истории страны.

Вместе с тем в физическом выражении золотой запас России уменьшается уже второй месяц подряд, в ноябре он сократился примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн.

В сентябре российский лидер Владимир Путин указал, что Россия уже заработала в два раза больше замороженных в рамках рестрикций золотовалютных резервов, а американские и европейские политики навсегда утратили доверие России.

При этом по итогам 2022 года Россия заняла четвертое место в мире по объему золотовалютных запасов (582 миллиарда долларов), пальму первенства удерживал Китай (3,31 триллиона долларов).

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