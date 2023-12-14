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Консульский отдел посольства России в США утратит 40% сотрудников

09:21
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Это связано с требованиями Вашингтона

Штат консульского отдела посольства России в США уже через десять дней сократится вскоре из-за требований американской стороны почти наполовину. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказала заведующая консульским отделом посольства Надежда Шумова.

Как пояснила Шумова, это произойдет в связи с введенными американцами ограничениями по сроку пребывания в США российских дипломатов, сообщает ТАСС.

Все это приведет к тому, что нам все сложнее будет обеспечивать как выезды, так и одновременно полноценную работу консульского отдела на период отсутствия ключевых сотрудников. Однако нет сомнения в том, что мы сделаем все возможное для решения проблем наших соотечественников в плане консульско-правовой поддержки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, но он "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране".

В Министерстве иностранных дел России предупреждали, что возможность односторонних уступок со стороны Москвы по данному вопросу исключена, даже ради восстановления диалога с Вашингтоном.

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