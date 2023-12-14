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Треть месячной нормы осадков выпадет за ночь на Москву

09:14
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Синоптики называют это "просто хорошим снегопадом"

Треть месячной нормы осадков выпадет на Москву в ночь с четверга на пятницу. Высота сугробов в столице уже в 2-2,5 раза больше положенной для этого отрезка зимы. Тем не менее, синоптики не склонны называть предстоящий снежный шторм "снегопадом века". Просто хороший снегопад, который время от времени случается русской зимой, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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По данным метеоролога, в четверг в столице сохранятся январские морозы, в течение дня не выше минус 7 - минус 10 градусов. Погода заметно ухудшится к вечеру - начнутся обложные снегопады с видимостью до 1 километра и менее. Ночью заряды снега сократят видимость до 200-700 метров - это спровоцирует сбои в авиационном и наземном сообщении и станет причиной всплеска ДТП.

По прогнозам, выпадет до 17,4 миллиметра осадков. Это больше суточного рекорда осадков 57-летней давности - 17,3 миллиметра. Как отметил Тишковец, гарантирован рекорд по сугробам, которые вырастут до 40-45 сантиметров на ВДНХ и до 50-55 сантиметров на метеостанции МГУ. Будет побит рекорд 1919 года - 32 сантиметра, передает РИА Новости.

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