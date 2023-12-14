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Палата представителей США одобрила расследование для импичмента Байдена

09:32
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Оно касается обвинений в причастности Байдена к зарубежному бизнесу сына

Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию, которая запускает дальнейшее расследование с целью объявить импичмент президенту Джо Байдену.

За расследование высказался 221 парламентарий, против выступали 212 человек.

Теперь выяснением всех обстоятельств будут заниматься бюджетный, надзорный и судебный комитеты нижней палаты американского парламента, сообщает РИА Новости.

К импичменту главы Белого дома республиканцы призывают в том числе из-за коррупционного скандала, связанного с его сыном Хантером. Байдена-старшего обвиняют в получении ежемесячных выплат от компаний, напрямую связанных с бизнесом сына. Сам Джо Байден на вопросы по этой теме реагирует весьма агрессивно.

Прежний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти поплатился должностью за приказ о проведении расследования в связи с импичментом президента — это первая в истории Соединенных Штатов отставка с данного поста.

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