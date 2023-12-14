Итоги года с Владимиром Путиным: президент начал большую пресс-конференцию

Разговор будет долгим и обстоятельным

Владимир Путин проводит прямую линию и большую пресс-конференцию в совмещённом формате. Несколько часов президент будет отвечать на вопросы граждан и журналистов.

Колл-центр продолжает принимать обращения граждан, число которых уже перевалило за два миллиона. Причем, это явно не предел. Потому как этот круглосуточный марафон, который длится уже несколько дней, завершится лишь после окончания прямого эфира с президентом. А он, как известно, длится не один час. К тому же, в этом году формат совмещенный: Путин ответит и на вопросы корреспондентов, в том числе иностранных, и на обращение граждан. Так что разговор явно будет долгим и обстоятельным.

Список тем тоже крайне широк. Федеральную прессу, скорее всего, будет интересовать мнение президента по поводу международных вопросов. Региональные СМИ предложат обсудить местную повестку. Людей же будет волновать решение конкретно их проблем, которые часто не решаются годами. И лишь звонок президенту помогает сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Причем, очень быстро. Потому как в последнее время на связи с главой государства во время этого общения со страной были члены правительства, и губернаторы, которым Путин отдавал указания в прямом эфире. Сохранился ли этот формат, пока неизвестно.

А вот круг предполагаемых тем, которые, прежде всего, волнуют граждан, уже понятен. Согласно данным Общероссийского народного фронта, в первую очередь, людей интересует развитие здравоохранения и образование, повышение пенсий, пособий и льгот, в том числе для многодетных семей. Понятно, что в центре внимания будет и СВО в контексте социального обеспечения российских военнослужащих. И еще десятки вопросов, которые зададут президенту. В том числе и жители новых регионов России.

В общем, итоги года с Владимиром Путиным обещают быть крайне интересными и насыщенными. Пресс-секретарь президента уже заявил, что временных рамок у этого мероприятия нет. И, вполне возможно, что рекорд 2013-го года, тогда президент обращался со страной почти пять часов, будет побит.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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