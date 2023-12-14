Байден назвал "политическим трюком" расследование об импичменте

Президент США вину не признает

Американский озорной гуляка Хантер Байден, которому предъявлено девять обвинений за неуплату налогов, а еще он замечен в пристрастиях к наркотикам, роскошным домам, супер-карам и развлечениям для взрослых, появляется на Капитолийском холме в строгом костюме и в окружении адвокатов. Начинается заседание Палаты представителей, поддержавших официальное расследование импичмента Джо Байдена. И Хантер – ключевой свидетель по этому делу. Но сын главы Белого дома почему-то сворачивает на полпути. И заявляет: республиканцы хотят его убить и развалить карьеру его отца.

"Мой отец не принимал финансового участия в моем бизнесе. И я здесь, чтобы дать показания на публичных слушаниях, в ходе которых американцы смогут увидеть разоблачение необоснованного расследования республиканцев. Вот чего они боятся!" – заявил Хантер Байден.

Дверь Конгресса Хантер так и не откроет, чем вызовет негодование республиканцев, которые уже готовят новое обвинение нерадивому сыну американского президента о неуважении к Конгрессу.

Толчок официальному расследованию коррупционных схем клана Байденов дал бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Осенью его сняли с этой должности, но дело все же продолжили.

За – все члены республиканской партии, демократы, поддерживающие президента – против. Джо Байдена подозревают в том, что он систематически получал миллионные откаты от сделок своего младшего сына Хантера и брата Джеймса. По факту Байдены получали деньги за то, что содействовали иностранным компаниям и частным лицам, создавая для них преференции на мировых рынках. То есть просто использовали свою фамилию и связи для решения чужих проблем. Именно это и собираются доказать республиканцы, у которых теперь на руках все карты.

А итогом станут основания для импичмента Байдена. Сам президент вину не признает и считает, что республиканцы устраивают политические трюки вместо того, чтобы работать на благо Соединенных Штатов. Видимо, благом он называет помощь Украине и Израилю, которую отказались оказывать конгрессмены. В итоге у США осталось порядка 1 миллиарда долларов на помощь Украине.

"Эти ребята - республиканцы, они не работают на американский народ. Они работают на Дональда Трампа. Он говорит: прыгайте. Они отвечают: "Как высоко?" Все это – крайний политический трюк", - сказал Джеймс Макговерн, сопредседатель комиссии Конгресса США по правам человека, член Демократической партии.

В Белом доме, правда, заявили, что в этот раз все зашло слишком далеко. "81-летний президент в разговорах с близкими соратниками выражал мнение, что, если бы он не баллотировался в 2020 году, Хантеру не грозило бы уголовное преследование и он не стал бы ежедневной мишенью консервативных СМИ", - пишут СМИ.

По сути, расследование стало новогодним подарком семье Байденов от республиканской партии. Как намек, что время предвыборной гонки в наступающем году станет для Джо и Хантера сущим адом.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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