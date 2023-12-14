Гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшается

Анклав тонет в дождевых стоках

Госпиталь "Камаль авдан" и дома поблизости сегодня эпицентр наземной операции ЦАХАЛ в Газе. В этом районе израильский спецназ попал в засаду. Палестинцы атаковали военных с верхних этажей зданий из гранатометов, стрелкового оружия, а на пути продвижения подорвали несколько мощных фугасов. ЦАХАЛ пытается зачистить квадрат. И пустил в ход танки и авиацию.

Мощным взрывом израильтяне полностью разрушили школу. Причем, принадлежащую не министерству образования Газы, а управлению ООН по делам беженцев. Но другого выхода, утверждают военные, не было. Якобы из окон по бойцам ЦАХАЛ вели огонь палестинцы.

ХАМАС и "Хезболла" в ответ открыли мощный огонь из минометов и ракетных установок. Один снаряд пробил кровлю и упал в торговый зал супермаркета в Ашдоде. Под обстрел попали и как минимум 6 приграничных поселений Израиля.

У ЦАХАЛ самые высокие потери за сутки. Убиты более 10 солдат и офицеров. Погибли и двое заложников, которые находились в плену у ХАМАС. В Тель-Авиве, правда, не уточнили, по чьей вине. Известно только, что оба граждане Танзании. В Израиле проходили стажировку в кибуцах.

А это тоже кладбище и сотни могил. Но в лагере беженцев Джабалия. Его пришлось устроить на задворках городского рынка. Других мест не осталось. Похоронить погибших тоже проблема. Газа тонет в дождевых стоках. Под воду уходят палаточные городки беженцев и реанимобили. Количество погибших палестинцев сегодня увеличилось до 18 тысяч 608 человек.

Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. В клиниках не хватает анестетиков. Тяжелораненых, в том числе и детей, оперируют без обезболивания. Впрочем, тучи сгущаются и над ХАМАС. Эти фотографии, видео бывших заложников собраны в специальный доклад Управления ООН по правам человека. Особый акцент на показаниях пленниц, которые стали жертвами сексуального насилия и таких же изощренных пыток.

Что сейчас с людьми, которые остаются в заложниках, неизвестно. Накануне главный переговорщик и посредник – Катар – пытался найти компромиссное решение и призвал палестинское движение освободить всех пленников. Но ХАМАС на это предложение не отреагировал.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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