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Москва готовится к сильному снегопаду

11:50
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Пурга с ветром ожидается вечером

Москва готовится к новому удару стихии. Синоптики предупреждают: небольшая метель, которая началась ещё накануне, сегодня к вечеру перейдёт в разряд затяжного снегопада.

Жителям столицы предстоит пережить настоящую пургу с порывами ветра до 12 метров в секунду. По прогнозам, в ближайшие сутки в городе выпадут рекордные 20 миллиметров осадков. Высота сугробов может достичь полуметра!

Последствия снежного шторма устраняют в регионах Черноземья. Много работы сейчас у коммунальных служб Воронежской, Липецкой, Белгородской областей.

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