В Кремль доставили главную праздничную ель страны

Комиссия признала её лучшей среди десятков других деревьев

В Кремль доставили главный новогодний символ страны. Поздним вечером через Спасские ворота под бой курантов въехал празднично украшенный автопоезд. Он привёз из Подмосковья 25-метровую ель - победительницу строгого отборочного тура.

Десятки камер, личная охрана и специальный автопоезд. Торжественно встречать главную новогоднюю ель страны у стен Кремля уже давно стало традицией. За рулем торжественно украшенного многотонного тягача - самый ответственный и самый волшебный водитель - Дед Мороз.

Обязательная остановка у Спасских ворот. Дед Мороз передает коменданту "подорожную грамоту". Ведь даже таким почетным гостям без документов в Кремль не попасть. Бумаги в порядке, ель именно та, что была отобрана новогодней комиссией, ворота открыты. И вот - ровно 10 вечера, бой курантов, а, значит, по традиции настал тот самый момент.

Ввозить главную ель через Спасские ворота - это тоже еще одна традиция. Их открывают лишь дважды в год - во время Парада 9 мая и для главного символа Нового года. К слову, в этом году дорога из деревни Новопареево Щелковского района – места, где срубили дерево - оказалась не простой, по-зимнему заснеженной. Провожали громко и торжественно. А вот везли ценный груз, наоборот, с особой осторожностью, чтобы не пострадала ни одна веточка.

Щелковский район стал рекордсменом по количеству главных новогодних елок страны. Это уже третья по счету – ранее ели отсюда в Кремль отправляли в 2018 и 2021 годах. Ценный подарок по достоинству оценили жители столицы.

Причем, в этом году на главную роль было 30 претенденток. Искать начали еще летом. Основными требованиями были: правильная пирамидная форма кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и широкий размах ветвей. Победила, конечно, самая стройная и пушистая - ей 84 года, рост 25 метров, размах ветвей – 10. На ее установку и украшение понадобится не меньше недели. А вот любоваться зеленой красавицей можно будет все праздники вплоть до 19 января.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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