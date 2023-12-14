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Собянин: Южная рокада готова на 89%

09:31
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Она свяжет четыре округа и 24 района столицы

Южная рокада Москвы готова почти на 90 процентов и в следующем году будет введена в эксплуатацию. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, она свяжет четыре округа и 24 района столицы с населением свыше двух с половиной миллионов человек.

Из восьми участков дороги половину уже построили, остальные находятся на финальном этапе. На три четверти выполнены реконструкция Донецкой улицы, а также транспортная развязка на пересечении Московской кольцевой автодороги с улицами Верхние Поля и Капотня.

Почти готов и участок от улицы Марьинский Парк до МКАДа. А на отрезке от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка работы завершены на 65 процентов.

Заммэра столицы Андрей Бочкарев в ноябре сообщил, что строительство семи автомобильных мостов через реки завершится в Москве в ближайшие два года. Их открытие улучшит транспортную доступность десятков районов и обеспечит прямую связь между городскими магистралями.

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