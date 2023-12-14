Сеул обвинил самолеты России во вхождении в опознавательную зону его ПВО

Воздушное пространство Республики Корея нарушено не было

Российские и китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи. Такое заявление сделал в четверг, 14 декабря, Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Южнокорейские военные утверждают, что четыре российских и два китайских самолета находились в так называемой опознавательной зоне ПВО в Японском море в период с 11:53 до 12:10 по местному времени (с 05:53 до 06:10 мск). При этом они не допускали нарушения воздушного пространства Южной Кореи, сообщает ТАСС.

Наши вооруженные силы обнаружили российские и китайские самолеты до их входа в KADIZ, были задействованы истребители ВВС и приняты тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным ситуациям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Южная Корея должна перестать оказывать помощь ВСУ, в противном случае Москва поможет Северной Корее развить ракетный и ядерный потенциал.

При этом Сеул пригрозил Москве санкциями, если она возобновит военное сотрудничество с Пхеньяном. Цель рестрикций — сделать так, чтобы "Россия и Северная Корея не пошли опасным путем", заявил южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин.

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