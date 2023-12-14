Противник потерял около 265 военнослужащих

Подразделения группировки российских войск "Центр" под Ямполовкой в ДНР отразили атаку штурмовиков 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Противник потерял до 180-ти военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку "Caezar" производства Франции, сообщили в Минобороны России.

Как сообщили на брифинге в военном ведомстве, подразделения "Южной" группировки ВС России при поддержке артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. Бои шли в районах Клещеевки и Кирова в Донецкой Народной Республике.

Также поражена живая сила и техника 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Марьинки и Андреевки в ДНР. Общие потери противника на этом направлении составили до 265-ти военнослужащих.

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