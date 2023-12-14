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Производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года

10:11
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Оно выросло почти в 2,6 раза относительно 2022 года

Производство икры лососевых рыб в России в январе — октябре 2023 года выросло почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 22,288 тысячи тонн. Такие данные в четверг, 14 декабря, приводит аналитическая группа Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

В предыдущий раз рекордный показатель был зафиксирован в 2021 году, когда с января по октябрь включительно было произведено 21,569 тысячи тонн красной икры.

Однако абсолютный рекорд с 2010 года, когда Росстат стал предоставлять соответствующие данные, зафиксирован именно сейчас, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркивал, что в России не предвидится дефицит красной икры, поэтому запрещать ее поставки за рубеж власти не планируют. Также ведомство отказалось от идеи ввести запрет на экспорт красной рыбы.

Тем временем в России готовятся к введению маркировки красной и черной икры — ее могут запустить в обязательном порядке с 1 апреля 2024 года. Участники эксперимента уже сейчас могут протестировать все технические и бизнес-процессы.

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