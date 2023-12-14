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Стало известно, где разместят предвыборный штаб Владимира Путина

10:38
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Действующий президент будет баллотироваться на новый срок

Избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина, который объявил о решении участвовать в предстоящих президентских выборах, планируется разместить в Гостином дворе в Москве. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказали информированные источники.
Песков опроверг обсуждение Путиным с Западом своего участия в выборах

По словам собеседников РБК, официально избирательный штаб начнет свою работу ближе к концу декабря, поскольку для этого требуется зарегистрировать группу избирателей, поддерживающих выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения.

Официальное подтверждение этой информации не поступало.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что предвыборная кампания Владимира Путина в рамках подготовки к мартовским выборам президента России де-факто уже стартовала. При этом юридически речь о начале избирательной кампании пока не идет, так как Путин еще не зарегистрирован Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты.

Голосование на президентских выборах впервые в истории России будет многодневным и продлится с 15 по 17 марта 2024 года. Придомовое голосование будет организовано в новых регионах, а также в пограничных регионах.

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Предвыборный штаб Владимира Путина
Предвыборный штаб Владимира Путина
Владимир Путин
Владимир Путин
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