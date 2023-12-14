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Автобус со школьниками перевернулся на Ставрополье

10:26
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Детей перевозили с нарушениями

Микроавтобус с детьми перевернулся в Ставропольском крае.

ДТП произошло в 5:30 утра на автодороге "Рыздвяный - Казинка". Микроавтобус Ford Transit вез школьников в возрасте 14-16 лет на соревнования по баскетболу в Буденновск. Водитель выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автобус перевернулся на бок.

Дети не пострадали. На место прибыл сменный автобус, который развез ребят по домам. Из-за аварии школьники не успели на соревнования и очень расстроились – победа в предыдущем матче далась им непросто. За команду вступился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 

"Поручил руководству краевого Минспорта проработать вопрос с организаторами турнира, чтобы они допустили изобильненскую команду к участию в следующем этапе", - написал он в своем telegram –канале.

По факту аварии начата проверка. Установлено, что автобус перевозил детей в ночное время, что является нарушением. Кроме того, в Ставропольском крае сейчас действует режим повышенной готовности в связи с сильным гололедом.

За рулем микроавтобуса находился 68-летний местный житель, который ранее не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП он был трезв.

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