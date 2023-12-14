ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель

10:57
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Украина продолжает наносить удары по российской территории

Украинская армия нанесла за сутки более сотни артиллерийских ударов по гражданским объектам левого берега Днепра в Херсонской области, при этом погиб один мирный житель
ВС России отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Как уточнил источник РИА Новости, в течение светлого времени суток ВСУ нанесли по Херсонской области 58 артиллерийских ударов, а ночью было еще 46 попаданий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

В Москве указывали, что достижение целей спецоперации политико-дипломатическими средствами является предпочтительным, но если Киев не согласится на переговоры, Россия продолжит добиваться своих целей силовыми методами, на поле боя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.