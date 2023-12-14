Украина продолжает наносить удары по российской территории

Украинская армия нанесла за сутки более сотни артиллерийских ударов по гражданским объектам левого берега Днепра в Херсонской области, при этом погиб один мирный житель

Как уточнил источник РИА Новости, в течение светлого времени суток ВСУ нанесли по Херсонской области 58 артиллерийских ударов, а ночью было еще 46 попаданий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

В Москве указывали, что достижение целей спецоперации политико-дипломатическими средствами является предпочтительным, но если Киев не согласится на переговоры, Россия продолжит добиваться своих целей силовыми методами, на поле боя.

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