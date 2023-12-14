Украине придется забыть про некогда принадлежавшие ей восточные земли

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в среду, 13 декабря, заявил, что Украине для урегулирования конфликта придется уступить России восточные регионы.

По мнению политика, которое цитирует CNN, Москва и Киев могут заключить "разумную сделку" — это возможно "с некоторыми уступками территорий — восточных регионов, где проживает русскоговорящее население".

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предупреждал, что условия капитуляции Киева и завершения конфликта на Украине определит Москва. Точно известно, что вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России — так прописано в ее Конституции, подчеркнул Риттер.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не откажется от территорий даже в обмен на вступление в НАТО. По его словам, киевский режим намерен и впредь бороться за выход к границам 1991 года, Украина не намерена отступать.

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