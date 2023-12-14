На входе в Гостиный двор установили системы дезинфекции

Они безопасны для здоровья

На входе в Гостиный двор, где пройдут "Итоги года с Владимиром Путиным" установили комплекс дезинфекции на основе ионов серебра.

Чтобы попасть в Гостиный двор, необходимо обработать руки, санитайзером и замерить температуру тела. Затем человек проходит через дезинфицирующую рамку, передает РИА Новости. Она безопасна для здоровья и эффективна в борьбе с вирусами.

"Это некий барьер, который предупреждает распространение вирусных инфекций, включая COVID 19", - сказал журналистам разработчик системы Александр Моськин.

Кроме того, на входе установлены традиционные металлоискатели.

Прямая линия под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" пройдет 14 декабря – она начнется в 12:00 по московскому времени. Вести пресс-конференцию президента будет представитель Кремля Дмитрий Песков, прямую линию – телеведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

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