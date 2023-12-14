В ЕС задумались об отсрочке переговоров по членству Украины

Венгрия категорически против обсуждения этой темы

Политические лидеры ряда государств — членов Евросоюза готовы отложить начало переговоров о вступлении Украины в интеграционное объединение до марта 2024 года. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов.

По словам источников, это может произойти под давлением Венгрии, которая грозит блокировать любые обсуждения этой темы.

Согласно высокопоставленным чиновникам и дипломатам, некоторые лидеры ЕС, похоже, готовы пойти на частичные уступки перед "красными линиями" Орбана и отложить начало переговоров о вступлении с Украиной. Два источника сообщили, что лидеры могут пообещать начать переговоры в марте, но Орбан настаивает на более длительном переносе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз рискует совершить "ужасную ошибку", если примет в свой состав Украину. Политик пообещал, что официальный Будапешт не допустит этого, "даже если 26 членов хотят сделать это, а мы, единственные, выступаем против".

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин подтвердил, что "Венгрия не хочет участвовать в безумной авантюре по затаскиваю Украины в ЕС", поскольку "это будет стоить не один триллион евро".

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