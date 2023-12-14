Собянин продлил проект по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему

Сергей Собянин продлил проект проактивного диспансерного наблюдения жителей Москвы с хронической сердечной недостаточностью будет продлен на 2024 год. Мэр напомнил, что москвичи с этим заболеванием получают индивидуальную программу. В ней отражены плановые приемы, обязательные исследования и консультации специалистов. Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно, в динамике, добавил Собянин.

Накануне Сергей Собянин открыл новый флагманский центр в Боткинской больнице. Это уже четвёртый подобный комплекс в столице, работающий по новому стандарту экстренной помощи. Центр экстренной помощи в Боткинской больнице может принимать до 200 пациентов в сутки.

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