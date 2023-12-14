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На северо-западе Москвы появится новый офисный центр

11:54
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Горожане получат рабочие места

Офисный центр появится в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы.

Его адрес - Походный проезд, владение 5, строение 11. На площади 0,3 га, помимо центра, также возведут автомойку, магазин и парковку. Общая площадь объекта составит порядка 4,6 тысячи квадратных метров, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Одна из приоритетных задач столичных властей – это обеспечение москвичей рабочими местами, напомнила она.

"Такие объекты как офисные центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки", - подчеркнула Княжевская.

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