Бочкарев рассказал о строительстве МСД от МКАД до дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе"

Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен

Строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра, который соединяет МКАД и автомобильную дорогу "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

На участке скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" проектом предусмотрено два тоннеля. Один строится под МКАД, второй – под Симферопольским шоссе. В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь.

Готовность первого тоннеля под МКАД, длина которого составляет 102,5 метра, достигла 70%. Закончена разработка грунта и выполнено перекрытие участка второго тоннеля, который строится под Симферопольским шоссе. Его протяженность достигает 128,1 метра.

Как сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, общая длина участка Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" составляет 11 километров: 3,6 километра – основной ход и 7,4 километра — улично-дорожная сеть.

Этот участок богат искусственными сооружениями из-за развитой инфраструктуры и плотной застройки. Помимо тоннелей на этом отрезке строятся четыре эстакады, три очистных сооружения, сооружаются два надземных и один подземный пешеходный переход. Проектом также предусмотрена реконструкция существующего подземного пешеходного перехода. Кроме того, в активной фазе находится строительство моста через реку Битцу, где уже выполнены конструкции пролетного строения.

Продолжается масштабная программа по расширению дорожной сети Москвы. В ближайшие годы появится более 200 дополнительных объектов, которые помогут еще лучше связать районы города, а жители столицы получат новые маршруты, позволяющие значительно экономить время.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Южная рокада Москвы готова почти на 90% и в 2024 году будет введена в эксплуатацию. Она свяжет четыре округа и 24 района столицы с населением свыше двух с половиной миллионов человек.

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