Путин: Существование России без суверенитета невозможно

Президент подводит итоги года

Главным для России является обеспечение ее суверенитета, без которого само существование государства является невозможным. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Президент подчеркнул при этом, что понятие суверенитета — очень широкое, в него входит не только укрепление обороноспособности государства и его безопасности по внешнему контуру.

Речь также идет про внутренний суверенитет, обеспечение прав и свобод граждан России, развитие политической системы и парламентаризма, безопасность и суверенитет в сфере экономики, технологический суверенитет, рассказал Владимир Путин.

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