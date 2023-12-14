Путин: Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей

Президент подводит итоги года

Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, а они меняются. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Глава государства указал на то, что в контексте специальной военной операции на Украине "раньше мы говорили о денацификации и демилитаризации Украины, о ее нейтральном статусе".

С точки зрения денацификации ситуация остается непростой. Путин, в частности, напомнил на инцидент в парламенте Канады с чествованием престарелого нациста.

Что касается демилитаризации — если на Украине не хотят договариваться, мы будем вынуждены принимать другие, в том числе военные, меры, предупредил президент России.

Украина сейчас ничего не производит, ей все "на халяву привозят", однако "халява может закончиться". Например, Киеву предоставили около 400 танков — "мы все уничтожили". Как подчеркнул Путин, это и есть демилитаризация. Либо мы согласуем ее параметры и договоримся, как это было на переговорах в Стамбуле, либо решим этот вопрос силовым путем, предупредил президент.

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