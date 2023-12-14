Продолжительность жизни тоже выросла
Президент России Владимир Путин заявил о росте реальных зарплат на 8%.
Реальные доходы населения вырастут примерно на 5%, об этом в четверг, 14 декабря, сообщил глава государства, подводя итоги 2023 года. МРОТ с 1 января 2024 года будет повышен сразу на 18%.
Уровень безработицы в России сейчас составляет 2,9% - это рекорд для нашей страны.
"Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики", - сказал президент.
Отдельное внимание президент обратил на рост продолжительности жизни в России. По итогам текущего года она составляет 74 года.
Ранее Путин рассказал, что запас прочности у российской экономики достаточен, чтобы идти вперед даже в условиях санкций.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"