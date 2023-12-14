Продолжительность жизни тоже выросла

Президент России Владимир Путин заявил о росте реальных зарплат на 8%.

Реальные доходы населения вырастут примерно на 5%, об этом в четверг, 14 декабря, сообщил глава государства, подводя итоги 2023 года. МРОТ с 1 января 2024 года будет повышен сразу на 18%.

Уровень безработицы в России сейчас составляет 2,9% - это рекорд для нашей страны.

"Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики", - сказал президент.

Отдельное внимание президент обратил на рост продолжительности жизни в России. По итогам текущего года она составляет 74 года.

Ранее Путин рассказал, что запас прочности у российской экономики достаточен, чтобы идти вперед даже в условиях санкций.

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