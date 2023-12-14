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Путин об СВО: Все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия

12:53
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Президент выразил уверенность, что в Госдуме поддержат эти меры

Все добровольцы, защищающие интересы России с оружием в руках, должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия, будут законодательные решения. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.
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"Есть определенные недоработки. Я говорю об этом, мы это обсуждали. По некоторым моментам надо будет принимать изменения в закон", - отметил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что в Госдуме поддержат эти меры. "Чтобы все получали одинаковую поддержку со стороны государства", - добавил президент.

Путин также сообщил, что поток российских мужчин, которые готовы защищать нашу страну с оружием в руках, не сокращается.

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