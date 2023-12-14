Путин оценил запас прочности экономики России

Она прошла испытания

Российская экономика прошла испытания. Запас прочности оказался достаточным, чтобы идти вперед, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-коференции.

По словам российского лидера, запас прочности у российской экономики достаточен, чтобы идти вперед. В условиях беспрецедентных санкций сыграла свою роль консолидация российского общества, устойчивость экономики и финансов. Важную роль также сыграло возрастание возможностей силовой составляющей страны.

В результате российская экономика, отметил Путин, показывает рост. В частности, ВВП возрастет на 3,5% - значит, падение прошлого года отыграно и сделан шаг вперед. Президент признал, что, к сожалению, подросла инфляция, но Центробанк принимает необходимые меры.

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