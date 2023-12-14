ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин оценил запас прочности экономики России

12:22
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Она прошла испытания

Российская экономика прошла испытания. Запас прочности оказался достаточным, чтобы идти вперед, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-коференции.

Путин: Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей
Путин: Существование России без суверенитета невозможно

По словам российского лидера, запас прочности у российской экономики достаточен, чтобы идти вперед. В условиях беспрецедентных санкций сыграла свою роль консолидация российского общества, устойчивость экономики и финансов. Важную роль также сыграло возрастание возможностей силовой составляющей страны.

В результате российская экономика, отметил Путин, показывает рост. В частности, ВВП возрастет на 3,5% - значит, падение прошлого года отыграно и сделан шаг вперед. Президент признал, что, к сожалению, подросла инфляция, но Центробанк принимает необходимые меры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Итоги года с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.